Mit dem Nachtrag zum Bundeshaushalt wurden 600 Millionen Euro für die "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" bereitgestellt. Die Mittel stehen für die Förderung investiver Projekte zur Verfügung, sagte Bürgermeister Franz Uome (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Bewerbungsfrist ende am 30. Oktober.

Angemeldet werden die Teilsanierung der Dreifachsporthalle sowie der Austausch der Beleuchtung und die Sanierung der Tartanbahn auf dem Schulsportgelände. Die Kosten dafür betragen etwa 827 000 Euro.

Skaterpark und Soccercourt

Zeitgleich gibt es Uome zufolge ein weiteres Förderprogramm "Investitionspakt Sportstätten". Hierfür habe man sich bis zum 2. Oktober anmelden müssen. Für einen Skaterpark und einen Soccercourt hoffe der Markt auf einen 90-prozentigen Zuschuss auf die Kosten von 67 880 Euro. "Es liegt ja auch die Unterschriftenliste für eine neue Skaterbahn vor", so Uome. Hans Pezold (WGM) fragte sich, ob diese auch einmal entsprechend genutzt werde. Oswald Purucker (CSU) hoffte, dass der Markt Marktleugast aus beiden Programmen Mittel bekommen wird. "Das wäre die Ideallösung."

Umsetzung schon 2021?

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, am Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten teilzunehmen und den Neubau einer Skateranlage und eines Soccercourts anzumelden. Im Falle eines Zuschlags soll die Maßnahme zügig im Frühjahr 2021 umgesetzt werden. Zudem bewirbt sich die Marktgemeinde um Mittel aus dem Bundesprogramm. Auch hier soll die Umsetzung in 2021 erfolgen.

Zur Kenntnis nahm der Marktgemeinderat die Änderung des Bebauungsplans "Sonderbaufläche zwischen Stammbacher Straße und Theodor-Heuss-Straße" der Stadt Helmbrechts. Hier wird die Verkaufsfläche des Rewe-Markts um 390 Quadratmeter erweitert.

Der Bürgermeister sprach in der Sitzung auch Nachrufe für zwei verstorbene Träger der silbernen Bürgermedaille. Johann Goller sei Gründungsmitglied und Vorsitzender des FC Hohenberg, über 40 Jahre Feuerwehrmann, Sänger im katholischen Kirchenchor und im Gesangverein "Cäcilia" sowie Mitglied im Pfarrgemeinderat Hohenberg gewesen. Der Mannsflurer Klaus Schramm sei kurzzeitig Marktgemeinderat und nahezu 30 Jahre lang Obmann der Ortsgruppe Marktleugast des Frankenwaldvereins gewesen.

Der Marktgemeinderat hatte den Bau- und Umweltausschuss beauftragt, die Situation in der Parkstraße und im Lehenweg zu besichtigen. Mehrere Bewohner hatten sich zuvor über parkende Autos beschwert, die auch Einfahrten blockierten. Bürgermeister Uome schlug nun vor, in der Parkstraße zwei Verkehrsschilder "eingeschränktes Halteverbot" aufzustellen. Zudem sollte der Lehenweg künftig als Feuerwehranfahrtszone von parkenden Autos freigehalten werden. Diese Zone sollte bis zur Pfarrer-Schott-Straße gelten. Der Gemeinderat stimmte dem zu.

Die Mitglieder des Bauausschusses hatten sich ebenfalls die sanierungsbedürftige Straße nach Filshof ab der Abzweigung der Gemeindeverbindungsstraße von Steinbach nach Gundlitz angeschaut. Uome teilte hierzu mit, dass die Straße auf der kompletten Länge ausgebaut werden muss. Nach seiner Einschätzung ist hier mit Kosten von rund 250 000 Euro zu rechnen.

Der Marktgemeinderat soll nun zu gegebener Zeit entscheiden, wann diese Straße saniert wird.

Zu Beginn der Sitzung hatte Franz Uome die drei Ende April ausgeschiedenen Gemeinderäte Georges Frisque, Michael Schramm und Markus Suttner offiziell verabschiedet. Er überreichte ihnen Dankesurkunden und Geschenke.