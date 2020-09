Bei schönem Spätsommerwetter feierte Anneliese Schramm ihren 80. Geburtstag im Kreise der Familie, Freundinnen und Nachbarn. Geboren und aufgewachsen ist sie in Steinbach, in Marienweiher ging sie zur Schule. Später arbeitete sie als Näherin in Marktleugast und engagierte sich in der Altenpflege. 1961 heiratete die Jubilarin Heinrich Schramm in Marktleugast. Aus der Ehe gingen drei Söhne hervor. Sieben Enkel und Urenkelin Luisa machen das Familienglück perfekt.

Die Glückwünsche der katholischen Kirchengemeinde sprach Pfarrer Pater Adrian Manderla aus. Bürgermeister Franz Uome gratulierte mit einem Blumenpräsent zum 80. Geburtstag. Vonseiten der Raiffeisenbank Oberland gratulierte Diana Schramm. Unser Bild zeigt Anneliese Schramm (vorne, Mitte) mit Ehemann Heinrich und Bürgermeister Uome im Kreise der Gratulanten. Foto: Klaus-Peter Wulf