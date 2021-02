Neustart Eine ganze Reihe von Verbänden aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft wendet sich mit dem Angebot einer Kooperation an Stelle von Verboten an die Bundesregierung und bieten einen Neustart in Sachen Insektenschutz an. Ihnen geht es um Vorrang für Kooperation und Freiwilligkeit vor Verboten. Sie setzen auf kooperative Länderkonsense wie in Niedersachsen oder Baden Württemberg. Sie wollen eine Sicherstellung voller Förderfähigkeit aller Flächen erreichen und wollen darauf vertrauen dürfen, dass die Zusage eingehalten wird, dass in FFH- und Vogelschutzgebieten Bestandsschutz für die Bewirtschaftung besteht. Die unterzeichnenden Verbände bieten an, zusammen mit der Bundesregierung einen Vorschlag für mehr Biodiversitätsleistungen der Landwirtschaft zu erarbeiten. Unterzeichnet haben:

Der Deutsche Bauernverband, die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), das Aktionsbündnis Forum Natur, die Waldeigentümer, der Verband der Landwirtschaftskammern, die Familienbetriebe Land und Forst, der Deutsche Forstwirtschaftsrat, die Union zur Förderung der Öl- und Proteinpflanzen und die Bewegung Land schafft Verbindung. red