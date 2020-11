Michael Busch Die Fans haben tief durchgeatmet. Das Konzert in Herzogenaurach musste Anfang Oktober kurzfristig abgesagt werden. Dabei haben sich alle gefreut eine legendäre fränkische Combo auf der Bühne im Herzogenauracher Vereinshaus zu erleben. Doch erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt: Thomas Fink durfte mit Sonja und Wulli nicht verjazzt aufspielen. Veranstaltungstechnische Gründe sorgten für die Absage.

Wulli und Sonja waren gerade auf Tournee in Norddeutschland, als die Absage bei den beiden eine Woche vor dem Konzert einschlug wie eine Bombe. Das Konzert war bereits ausverkauft, Hygienekonzepte erstellt, alles vorbereitet. So versuchte man - quasi auf der Autobahn - bewaffnet mit Stift und Papier eine Ersatzlocation zu finden. Leider war das aufgrund der Kurzfristigkeit und trotz der großen Bereitschaft der angefragten Kirchen und Veranstaltungsräumlichkeiten nicht umsetzbar. Plakate mussten abgehängt werden, Vorverkaufsstellen informiert, Kartenkäufer erreicht werden, was leider nur zum Teil gelang.

Lockdown als Hürde

So verschob man den Termin auf Freitag, 27. November gleiche Zeit, gleicher Ort, druckte neue Eintrittskarten, neue Plakate, neue Flyer, kontaktierte alle Interessenten, Vorverkaufsstellen wieder aufs Neue, das Konzert war wieder ausverkauft. "Doch dann - oh Schreck - die Nachrichten seitens der Regierung - Lockdown light!", teilten die beiden Musiker mit. Alle Mühen wieder vergebens, kein Konzert, keine Gäste.

Konzert findet statt

Zusammen mit Thomas Fink widmete man sich kreativen Diskussionen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Mit dem Team von Kauri Spirit hatten sie in den vergangenen Monaten fünf Streaming-Konzerte mit jeweils unterschiedlichen Formationen auf die Beine gestellt, um so auch während des 1. Lockdowns und während der recht schwierigen Gesamtlage rund um die Corona-Krise für die Fans präsent zu sein.

Nach einer langen Telefonkonferenz entschieden die drei Musiker sich dazu, das Konzert "Gejazzte Harmony" in Form eines Streamingkonzerts stattfinden zu lassen. Frei nach dem Motto "Was lange währt, wird endlich gut!" findet das Konzert wie geplant statt. Na ja - fast. Das Datum bleibt, 20 Uhr auch, und die Musiker sind im Vereinshaus. Allerdings kein Publikum, denn das Konzert wird gestreamt. Wie kann man dieses Konzert sehen? Über die Webseite www.coronakonzerte.de kommt man direkt auf den Link für den Ticketkauf. Nach Bezahlung erhält man einen Ticketcode, den man am Konzertabend auf der Webseite www.coronakonzerte.de über den Button "Livestream" eingibt und schon geht's los.

Sonja wünscht sich: "An der Stelle möchten wir alle Enkel dazu ermuntern, ihren Großeltern zu helfen. Liebe Großeltern: Lasst euch von euren Enkeln durch die virtuelle Welt führen. Es ist gar nicht so schwer. Wer überhaupt nicht klarkommt, kann sich auch direkt an Wulli & Sonja wenden." Obwohl die Künstler alle aus einer anderen musikalischen Ecke kommen, ist das Besondere an dieser Formation, dass sich der Jazzer dem Akustikrocker entgegenbewegt und der Akustikrocker dem Jazzer. Die Verbindung aus Wullis Akustikgitarre und Thomas Finks Jazzpiano zusammen mit Sonjas gewaltiger Stimme ist eine einzigartige Kombination und ergänzt auf wunderbare Art das Programm.