Drei Buben und ein Mädchen - Bruno Beck aus Königsberg, Marlon Seifert aus Hofstetten, Marcel Sauer aus Königsberg und Jana Ruhland aus Altershausen (von links) - gingen am Sonntag in der Sankt-Josefskirche in Königsberg zum ersten Mal zum Tisch des Herrn. Sie feierten zusammen mit dem Pfarrer Stephan Eschenbacher und Pastoralreferentin Claudia Nowak ihre erste heilige Kommunion. Unser Bild zeigt die Erstkommunikanten mit der Pastoralreferentin am Pfarrhaus. Foto: Gerold Snater