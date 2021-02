Bis gestern Nachmittag sind neun weitere positive Coronavirus-Fälle im Landkreis Kulmbach bestätigt worden. Das Gesundheitsamt stellt weiterhin die Kontaktpersonenermittlung und die telefonische Betreuung der häuslich isolierten Personen umfassend sicher.

Die neuen Schnelltestmöglichkeiten werden bislang gut angenommen. Erfreulicherweise waren alle abgenommenen Tests bisher negativ.

Von den aktuell 86 Corona-Fällen fallen 55 in die letzten sieben Tage. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner liegt im Landkreis Kulmbach bei 76,85. Entsprechend des Ministerrats-Beschlusses vom 11. Februar entfällt ab dem 15. Februar die Ausgangssperre für alle Landkreise und kreisfreien Städte, deren Sieben-Tages-Inzidenz seit mindestens einer Woche unter 100 liegt. Das bedeutet, dass die Ausgangssperre für den Landkreis Kulmbach nach jetzigem Stand ab Montag, 15. Februar, entfallen könnte. Hierüber wird das Landratsamt nochmals gesondert informieren. Bis dahin bleiben die aktuellen Regelungen bestehen.

Im Klinikum Kulmbach werden momentan 23 Infizierte stationär betreut, darunter acht intensiv. Sechs Patienten haben ihren Wohnsitz außerhalb des Landkreises. In Quarantäne befinden sich zurzeit 259 Bürger. Seit Beginn der Pandemie sind 89 Männer und Frauen aus dem Landkreis an Corona gestorben.

Weiterführende Informationen zu Covid-19 sowie eine Übersicht der Allgemeinverfügungen finden Interessierte unter www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.

Blick nach Bayreuth

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Bayreuth auf 104,13 und in der Stadt Bayreuth auf 98,95 gesunken. Seit dem Vortag sind insgesamt 32 neue positive Corona-Testergebnisse eingegangen. Aktuell sind im Landkreis 197 und in der Stadt Bayreuth 159 Personen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. 102 Personen befinden sich in stationärer Behandlung. Aus dem Landkreis sind bisher 119 und aus der Stadt Bayreuth 73 Personen an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 verstorben.

In Stadt und Landkreis Bayreuth gibt es mittlerweile 127 Verdachtsfälle auf britische Coronavirus-Mutationen. Davon können etwa die Hälfte auf bekannte Ausbruchsgeschehen in der Reha-Klinik Roter Hügel, im Klinikum Bayreuth und in der Pflegeeinrichtung "Haus am Rosepark" zurückgeführt werden.

Die Lage in Lichtenfels

Im Landkreis Lichtenfels sind aktuell 164 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 61,4. Im Lichtenfelser Impfzentrum wurden bislang 3824 Erst- und 1909 Zweitimpfungen durchgeführt. Der Landkreis erhält derzeit nur sehr geringe Mengen an Impfstoff. Dieser ist für die Bewohner sowie das Personal in Pflegeeinrichtungen bestimmt. Deshalb liegt die Auslastung des Impfzentrums Lichtenfels aktuell bei nur 25 Prozent. red