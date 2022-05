Am alten Kriegerdenkmal neben dem alten Rathaus im Ortsteil Poppenlauer nagt der Zahn der Zeit. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, das Denkmal für 9044 Euro restaurieren zu lassen. Es erinnert auf zwei Schrifttafeln an die insgesamt 45 Männer aus Poppenlauer, die in den Kriegen 1866 (Bayern auf der Seite von Österreich-Ungarn gegen Preußen) und 1870/71 (deutsch-französischer Krieg) ihr Leben lassen mussten. Das Denkmal zeigt inzwischen Flechten- und Algenbewuchs. Am Sandstein befinden sich im Bereich der feuchtigkeitsanfälligen Profilierung Schalen- und Missbildungen. Die Reliefs zeigen Abwandlungen und kleinere Fehlstellungen. Eine der beiden Schrifttafeln hat durchgehende Risse. Auch die Figur ist in keinem guten Zustand. Die Verwaltung hat bei dem Rannunger Bildhauer Dierk Berthel ein Angebot für die Restaurierung eingeholt. Es beläuft sich auf 9044 Euro, so Bürgermeister Matthias Klement. Beim Bezirk Unterfranken wurde eine Förderung von 1809 Euro beantragt. Das alte Kriegerdenkmal wurde von dem Bildhauer Valentin Weidner einige Jahre nach dem Ende des deutsch-französischen Krieges 1870-1871 geschaffen.