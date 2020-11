Da die Adelsdorfer Schlossweihnacht wie alle Weihnachtsmärkte dem Coronavirus zum Opfer gefallen ist, kamen Sophia Eichhorn und Vera Bretting, Sprecherinnen des Partnerschaftskomitees Uggiate Trevano, beim letzten Treffen mit dem Bürgermeister auf eine schöne Idee. "Wir schicken einen ,Weihnachtsmarkt in der Tüte‘ nach Uggiate Trevano!", so Vera Bretting. Sofort waren alle, darunter auch Bürgermeister Karsten Fischkal (FW), begeistert dabei.

Sophia Eichhorn erklärte: "Leider können uns unsere Freunde dieses Jahr nicht besuchen und unser Weihnachtsmarkt findet ja auch nicht statt. Da könnten wir doch Tüten packen, mit Dingen, die man für einen Weihnachtmarkt zu Hause braucht: Lebkuchen, Glühweingewürz, Weihnachtstee, einen kleinen Stollen, süße Adelsdorfer Bonbons und mehr." Gesagt, getan.

Einige fleißige Freunde der Partnerschaft packten insgesamt 50 Tüten und in jede Tüte kam noch ein Foto mit dem Christkind inmitten der Uggiatefreunde, ein kleiner Brief mit den Grußworten des Christkinds, die Anleitung für die Zubereitung eines Glühweins und noch eine Karte.

Eine Postkarte als Antwort

Die Adelsdorfer würden sich freuen, wenn die Beschenkten diese beigefügte Postkarte an ihre "Schenker" zurückschicken würden. Eigentlich sollte auf dem Bild das Adelsdorfer Christkind Vera inmitten der tüchtigen Helfer stehen. Aber auch das verhinderte Corona. Doch hier fanden die beiden Initiatorinnen ebenfalls eine gute Lösung: Viele Uggiatefreunde schickten ein Bild von sich an Sophia Eichhorn und die bastelte daraus eine Collage mit dem Christkind in der Mitte.

Die gepackten Tüten werden nun an das Rathaus im italienischen Uggiate Trevano gesendet und Bürgermeisterin Rita Lambrughi wird die kleinen Weihnachtsfreuden angemessen verteilen.

Das Christkind Vera hat natürlich in diesem Jahr coronabedingt wenig zu tun, aber es verrät jetzt schon, dass es für die Adventszeit noch schöne Überraschungen geplant hat.