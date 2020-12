Auch die Aktionen des Teams "Pro Spaß" in Adelsdorf hat die Corona-Pandemie nicht verschont. "Leider konnten wir heuer kein öffentliches und gemeinsames Baumschmücken für die und in der Gemeinde erlebbar machen", sagen Jana Borger und Carmen Utzmann.

Also haben die Organisatoren das nun bereits 6. Adelsdorfer Baum-Glühen in diesem Jahr zusammen mit der Feuerwehr Adelsdorf in einer alternativen Form durchgeführt und die Spitze des diesmal etwas kleinen, aber feinen Baumes geschmückt.

Das Team lädt jedoch alle großen und kleinen Adelsdorfer herzlich ein, eine eigene Christbaumkugel oder selbst gebastelten Baumschmuck selbstständig in der Adventszeit an den unteren Ästen des Tannenbaumes am Marktplatz anzubringen. "So können wir unseren Baum trotzdem gemeinsam strahlen lassen!"

Jana Borger verrät noch, was aus der Spendenaktion vom letzten Jahr geworden ist: "Wir hatten leider keine Chance, die Nistkästen gemeinsam mit den Kindergärten zu verschrauben und aufzuhängen. Die Bausätze sind im Moment sicher verstaut und hoffen auf 2021."