Manuel Gumtow steht weiterhin an der Spitze des Feuerwehrvereins Lanzendorf. Er wurde bei der Jahreshauptversammlung einstimmig wiedergewählt. Hans Spiller wurde zum Ehrenvorstand der Wehr ernannt. Gumtow verwies dabei auf seine 45-jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand und auch als stellvertretender Kommandant der Lanzendorfer Wehr. Erwähnt wurde auch die Leistung von Hans Spiller als "Baumeister" beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Heinrich Böhner, der von 1980 bis 1990 Vorsitzender der Feuerwehrvereins war und am Bau der Festhalle am Schießhaus maßgebend beteiligt war, wurde mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Der Verein hat derzeit 249 Mitglieder.

"Wir mussten sämtliche Vereinstätigkeiten auf das Nötigste beschränken. Alle Vereinsveranstaltungen, die für die Jahre 2020 und 2021 geplant waren, wurden nach und nach abgesagt. Der Aufenthalt im Feuerwehrhaus musste auf das Nötigste reduziert werden", sagte Gumtow in seinem Bericht.

Dem Vorstand war es in dieser Zeit dennoch wichtig, wie seine Mitglieder berichten, die Geburtstage der Vereinsmitglieder nicht zu vergessen und so wurde im Rahmen des Möglichen zu vielen Geburtstagen gratuliert. Trotz der Pandemie oder gerade deswegen, konnten gewisse Arbeiten am Feuerwehrgerätehaus durchgeführt werden. Der Vorsitzende dankte allen Helfern, vor allem Klaus Gumtow und Swen Kosata sowie dem Bauhof der Gemeinde Himmelkron. Ohne große Einschränkungen konnte in diesem Jahr der Maibaum aufgestellt werden und die Veranstaltung wurde auch sehr gut besucht. Geplant ist das Sommernachtsfest am 16. Juli sowie der Kerwanachmittag am 3. September. Kommandant Daniel Kohl macht in seinem Bericht deutlich, dass die Lanzendorfer Wehr in den letzten beiden Jahren insgesamt 117 Einsätzen hatte. Die Wehr zählt gegenwärtig 44 Aktive.

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Manuel Gumtow. 2. Vorsitzender: Reinhard Fischer. 3. Vorsitzender: Stefan Fischer. Schatzmeisterin: Sabine Kohl. Schriftführerin: Ute Schulmeyer. Kassenprüfer: Bert Hoppert und Reinhard Seiler.

In ihren Grußworten würdigten stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann (CSU), Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein und Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) die hohe Leistungsbereitschaft der Aktiven und deren Willen zur ständigen Weiterbildung. Mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Gold zeichnete Kunstmann Klaus Weigl und Reinhard Fischer für 40 Jahre aktiven Dienst aus. Das Ehrenzeichen in Silber erhielten Manuel Gumtow und Daniel Kohl, die seit 25 Jahren aktiven Dienst in der Feuerwehr verrichten. Werner Reißaus