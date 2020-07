Abschied vom Ruhepol des Sekretariats

Die langjährige Mitarbeiterin des Sekretariats am Gymnasium Höchstadt, Claudia Grünbaum, wurde unlängst - coronabedingt im kleinen Rahmen - verabschiedet. "Sie war eine große Stütze des Sekretariats mit ihrer sehr ruhigen Ausstrahlung", stellte Schulleiter Roland Deinzer etwas wehmütig fest. "Sie hat Humor bewiesen wenn es ernst wurde", fügte er noch an. Ihre Hauptaufgaben waren alle Themen rund um das Abitur. Die formalen Anmeldungen und alles, was die Abschlussprüfungen betrifft, gingen über ihren Schreibtisch. Mitglieder vom Personalrat und vom Förderverein, die Oberstufenkoordinatoren, das Direktorat sowie einige Lehrer kamen zum Abschied und wünschten ihr alles Gute für die Zukunft. Johanna Blum