Dr. med. Irene Mantis trat nach 35 Jahren Berufstätigkeit in der Deegenbergklinik in den Ruhestand. Sie begann ihre Tätigkeit in der Deegenbergklinik am 1. September 1984. Hier hat sie als hygienebeauftragte Ärztin und mit Zusatzkenntnissen auch auf den Gebieten Akupunktur, Echo- und Sonographie und bei der Schulung zur Gerinnungsselbstmessung gewirkt. In all diesen Jahren war sie eine außerordentlich verlässliche Mitarbeiterin und hochgeschätzte Ärztin bei den Patienten/innen und bei allen Kollegen/innen, heißt es in der Laudatio. Die Geschäftsleitung und das ganze Team wünschten für ihren weiteren Lebensabschnitt und alle ihre Vorhaben Erfolg und Glück. red