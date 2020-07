65 Schüler des M-Zweiges schwitzen in der Aischtalhalle

Am vergangenen Dienstag begannen die Abschlussprüfungen an der Ritter-von-Spix-Mittelschule Höchstadt. Trotz des doch recht kühlen Wetters schwitzten 65 Schüler des M-Zweiges in der Aischtalhalle. Die Handys wurden abgegeben, und nach einer kurzen Einführung stürzten sich die Schüler auf die Matheaufgaben.

"Das ist jetzt schon der dritte Tag, und ich bin nicht besonders aufgeregt", meinte eine Schülerin, bevor es losging.

Die Mittelschule von Höchstadt bietet neben dem "Quali" auch den mittleren Schulabschluss im M-Zweig an. Das "M" steht für Mittlere Reife. Der M-Zug wurde an vielen Mittelschulen als Alternative für die vierjährige Realschule im Schuljahr 1999/2000 eingeführt.

Die schriftlichen Mittlere-Reife-Prüfungen hatten am Dienstag mit Deutsch begonnen, am Mittwoch folgte Englisch und am Donnerstag war Mathematik an der Reihe. Heute geht es in die letzte Runde der Projektprüfungen in den berufsorientierenden Zweigen Wirtschaft, Technik und Soziales.

Verschiedene Qualifikationen

Die Prüfung umfasst für alle M-10-Schüler die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie eine Projektprüfung. Der M-Zug beginnt in der siebten (M 7) und endet in der zehnten Klasse (M 10) mit dem Bestehen der Abschlussprüfung zur Mittleren Reife. Der mittlere Schulabschluss der Mittelschule berechtigt, wie der Realschulabschluss auch, zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Der erfolgreiche Absolvent des Mittleren-Reife-Zuges kann anschließend auf die Fachoberschule zum Erwerb der Fachhochschulreife und auf eine Fachschule oder Fachakademie wechseln. Außerdem kann die mittlere Beamtenlaufbahn eingeschlagen werden.

Um die Chancen auf einen guten Ausbildungsplatz zu erhöhen, bietet unter anderem auch Bayern den sogenannten qualifizierenden Mittelschulabschluss ("Quali") an. Diese Zusatzqualifikation wird nach dem Bestehen einer freiwilligen Prüfung am Ende der neunten Klasse verliehen. Die Prüfung umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und entweder Englisch, Physik/Chemie/Biologie (PCB) oder Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE). Zusätzlich muss ein weiteres Prüfungsfach gewählt werden: Religionslehre beziehungsweise Ethik, Sport, Musik, Kunst, Informatik oder Buchführung.

Erwerb des "Quali"

Für Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache tritt unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag ihrer Erziehungsberechtigten an die Stelle von Englisch das Fach Muttersprache, für das Fach Deutsch "Deutsch als Zweitsprache". Über den Erwerb des "Quali" erhalten die Mittelschüler zusätzlich zum Abschlusszeugnis der Mittelschule ein besonderes Zeugnis. Der "Quali" ist erreicht, wenn der Schüler oder der externe Bewerber in den Fächern der besonderen Leistungsfeststellung eine Gesamtbewertung von mindestens 3,0 erzielt hat.

Mit dem erfolgreichen Mittelschulabschluss nach der 9. Klasse erhält der Absolvent die Berufsschulreife. Mit diesem Abschluss stehen dem Absolventen der Mittelschule viele berufliche Möglichkeiten offen.

Die schriftlichen "Quali"-Prüfungen finden vom 6. bis zum 9. Juli statt. Am 24. Juli erhalten alle erfolgreichen Absolventen ihr Zeugnis. Ein Abschlussball kann heuer wegen Corona nicht stattfinden. Aber eine einstündige feierliche Abschlussfeier im erlaubten Rahmen findet für jede Klasse in der letzten Schulwoche statt.

In diesem "Corona-Jahr" liefen auch die Prüfungsvorbereitungen etwas anders. Rektor Michael Ulbrich: "Die Abschlussklassen sind schon seit Ende der Osterferien in wechselseitigem Schichtbetrieb in der Schule auf die jeweiligen Prüfungen vorbereitet worden. Dies war schon eine große Erleichterung für die jetzigen Absolventen, und wir wünschen natürlich allen Prüflingen, dass sie erfolgreich sind. Für unsere Schule begann der Prüfungskalender schon Ende März, und erst Ende Juli ist alles vorbei."