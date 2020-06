50 000 Euro Schaden

Zum Verkehrsunfall am Montag auf der A 73 in Forchheim hat die Verkehrspolizei Bamberg am Dienstag weitere Details mitgeteilt. Kurz vor 12 Uhr war ein 45-jähriger Ungar mit seinem VW Tiguan auf der Autobahn in Fahrtrichtung Bamberg unterwegs. Auf Höhe Forchheim musste er abbremsen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto schleuderte etwa 300 Meter über die Autobahn, prallte mehrfach in die Außen- beziehungsweise Mittelschutzplanke und kam total beschädigt zum Stehen. Der Fahrer und seine 49-jährige Beifahrerin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten von der Feuerwehr Forchheim aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide wurden in Krankenhäuser transportiert. Hierbei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Während des Einsatzes war die A 73 für etwa eine Stunde in beide Richtungen total gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 000 Euro. pol