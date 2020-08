40 Jahre im Dienst der Gesundheit

An dem Platz, an dem in Adelsdorf früher das Haus des jüdischen Viehhändlers Justin Fleischhauer stand, errichtete ungefähr im Jahr 1965 die Familie Soldan einen Neubau. Zuerst war es ein Spar-Lebensmittelgeschäft und anschließend bis 1980 die Heka-Fundgrube, die damals das Angebot im Ortszentrum ergänzten.

Am 11. August 1980 eröffnete der junge Apotheker Rudolf Kießling mit Unterstützung seiner Frau Dagmar in dem Gebäude die "Apotheke am Rathaus". "Seit dieser Zeit sind wir als Familienunternehmen mit unserem ganzen Team mit Herzblut dabei, auf alle Kundenwünsche individuell einzugehen", sagt Rudolf Kießling. Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen aller Angestellten sowie auch jahrelange Erfahrung im Beruf würden zusätzlich dafür sorgen, den vielen Kunden eine bestmögliche und ehrliche Beratung in gesundheitlichen Anliegen zu gewährleisten. "Auch in diffizilen Situationen finden wir nach bestem Wissen immer Lösungen. Dieser Verantwortung sind wir uns stets bewusst, damit alle zufrieden unsere Apotheke verlassen und gerne wieder zu uns kommen", fügt er an.

Im Lauf der Jahre hat sich das Team auf acht Mitarbeiterinnen erweitert. Die meisten zählen zum jahrzehntelangen Stammpersonal. Viele pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte wurden hier ausgebildet. Jedes Jahr "schnuppern" Schüler umliegender Schulen eine Woche lang, um einen Eindruck vom Berufsleben in einer Apotheke zu gewinnen.

Rudolf Kießling und seine Frau Dagmar freut es besonders, dass ihre Töchter Ulrike und Julia seit einigen Jahren das Team bereichern und dadurch das Familienunternehmen fortführen werden. Beide studierten Pharmazie in München. "Seit 2010 ergänzt Ulrike und seit 2013 Julia unserer Apothekenteam."

Nach erlebnisreichen und wunderschönen 40 Jahren hat am 1. Juli nun Tochter Ulrike Kießling die Leitung der Apotheke von ihrem Vater übernommen. "Dennoch werde ich nicht ganz von der Bildfläche verschwinden", verspricht Rudolf Kießling schmunzelnd.

Am kommenden Dienstag, 11. August, - genau an diesem Tag vor 40 Jahren öffnete die Apotheke erstmals ihre Tür - gibt es für jeden Kunden zum Jubiläum ein "Dankeschön". Die Kleinsten werden zwischen 10 und 13 Uhr von einem Luftballonkünstler unterhalten, der für sie Figuren formen wird. Außerdem erwartet die Kunden die ganze Woche ein Pillen-Schätz-Wettbewerb - alles unter Einhaltung der Hygienevorschriften.