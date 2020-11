Zwei Ungarn hat die Autobahnpolizei bei Bayreuth wegen unterschiedlicher Delikte belangt. Ohne amtliche Zulassung hat ein 37-jähriger Ungar seinen frisch gekauften VW-Bus auf der A 9 in Richtung Heimat fahren wollen. Einer Videostreife der Verkehrspolizei Bayreuth fiel das in Deutschland ungültige ungarische Kennzeichen auf. Die Polizisten kontrollierten das Fahrzeug an der Autobahnanschlussstelle Bayreuth-Süd. Dort brachten sie den Fahrer wegen Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne Zulassung und Versicherung zur Anzeige. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Sicherheitsleistung von 250 Euro. Dem nicht genug fuhr auch ein 39-jähriger Landsmann mit in die Kontrollstelle. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass ihn die Staatsanwaltschaft Tübingen mit Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung sucht. Seiner Festnahme konnte er durch Zahlung der geforderten Geldstrafe von 820 Euro entgehen.