Bürgermeister Günther Hübner (CSU) war von der Hilfsaktion der jugendlichen Floriansjünger der Feuerwehr Harsdorf begeistert, denn mit einer tollen Spendenaktion brachten sie eine Summe von 2300 Euro zusammen, die den Flutopfern in den betroffenen Regionen zugutekommt.

Die Jugend der Feuerwehr Harsdorf hatte unter dem Motto "Gemeinsam Gutes tun - Harsdorf legt zusammen!" Bratwürste und Steaks vom Rost sowie Getränke "to go" angeboten und den Erlös für die Unwetteropfer zur Verfügung gestellt. Der Leiter der Jugendfeuerwehr, Thomas Feulner, dankte nicht nur den vielen Harsdorfer Bürgern, sondern auch den Unternehmen, die die Aktion großartig unterstützt hatten. Er wird die Spende in den kommenden Tagen einem Ansprechpartner in der betroffenen Region übergeben. Rei.