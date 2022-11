"Es war erschreckend, das zu sehen", meint eine Angestellte des Zirndorfer Fahrradgeschäfts gegenüber der Nachrichtenagentur News5. Als sie am Mittwoch in die Arbeit kam, stellte sie fest, dass zehn E-Bikes im Wert von rund 55.000 Euro nicht mehr an ihrem Platz waren. Noch schlimmer: die eigentlich einbruchsicheren Dachkuppeln waren eingeschlagen.

Dass es sich um einen nicht alltäglichen Einbruch handelte, bestätigt auch das Polizeipräsidium Mittelfranken. "Die Täter sind auf das Dach des Gebäudes gelangt und dabei wurden mehrere Oberlichter beschädigt", erläutert ein Polizeisprecher. Wie die unbekannten Täter dann aber an die Fahrräder gekommen sind, das ist auch für die Polizei weiter ein Rätsel.

Zehn E-Bikes entwendet - Laden bereits das zweite Mal Opfer

Auch wie die Räder abtransportiert wurden, ist bislang nicht bekannt. Das zuständige Kommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 0911 2112-3333 zu melden.

Das Fahrradgeschäft war bereits im März Opfer eines Einbruchs geworden. Damals schienen die Täter aber keinen so ausgeklügelten Plan gehabt zu haben, wie jetzt. Denn bei der ersten Tat schlugen Unbekannte mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe ein. So gelangten sie zur Kasse und entwendeten insgesamt 30.000 Euro.

Aus der Region: Diebe steigen in Wohnung ein - und fühlen sich wie daheim