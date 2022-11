Die Bewohner einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Wolfringstraße verreisten am vergangenen Sonntagmorgen für einige Tage. Als sie am Freitagabend von der Reise zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und ein Laptop entwendet wurde.

Das war aber noch nicht alles. Zudem schien sich der oder die unbekannten Einbrecher einige Zeit in der Wohnung aufgehalten zu haben. Offenbar war das Badezimmer mehrmals zum Duschen benutzt worden und auch der Kühlschrank wurde geplündert.

Paar verreist für eine Woche - Einbrecher machen es sich in Wohnung gemütlich

Außer dem besagten Laptop entwendeten der oder die unbekannten Täter einige Kleidungsstücke und eine geringe Menge Bargeld.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

