Mit einem Markt zum verkaufsoffenen Sonntag sollte im März 2022 in Zirndorf der Frühling begrüßt werden. "Leider musste der Frühlingsmarkt mit dem verkaufsoffenen Sonntag coronabedingt abgesagt werden", so die Stadt Zirndorf.

"Umso erfreulicher ist es, dass beides nun nachgeholt werden kann." Am Sonntag, 24. April 2022, von 13 bis 18 Uhr, könnten Besucher am Marktplatz und in der Innenstadt die Angebote der Marktstände und der Zirndorfer Gewerbetreibenden entdecken.

"Freuen Sie sich mit uns auf einen tollen Nachmittag mit hoffentlich frühlingshaften Temperaturen für einen schönen „Einkaufsbummel“ durch Zirndorfs Innenstadt", heißt es.