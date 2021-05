Hbf Fürth aktualisiert vor 7 Minuten

Technische Störung

Bis zu 50 Minuten Verspätung: Probleme auf Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg

Wegen einer technischen Störung am Hauptbahnhof in Fürth kam es am Mittwoch zu Verspätungen im Bahnverkehr zwischen Nürnberg und Bamberg. Inzwischen wurde die Störung behoben.