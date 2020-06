Sachbeschädigung und versuchte Körperverletzung in Stein: Unbekannte verwüsteten in den vergangenen Tagen den Spielplatz im Steiner Stadtpark, das berichten die Polizei und der Bürgermeister der Stadt im Gespräch mit inFranken.de.

Demnach informierte die Stadt Stein am Donnerstagnachmittag (18. Juni 2020) die Polizei. Zeugen hatten zuvor eine Vielzahl von Stecknadeln auf dem Spielplatz in der Deutenbacher Straße gefunden. Außerdem wurden mehrere Spielgeräte mit Fäkalien verunreinigt. Der Spielplatz wurde umgehend gesperrt.

Schaden von mehreren Tausend Euro: Polizei ermittelt

Die Stadt Stein reinigt den Spielplatz und wird die rund 60 Tonnen Sand austauschen. "Das ist harte Arbeit, teilweise muss der Sand mit der Hand entfernt werden", so Kurt Krömer, Bürgermeister der Stadt Stein. Der Schaden beläuft sich auf 4500 Euro. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei davon aus, dass die Stecknadeln absichtlich ausgelegt wurden. Es wird wegen Körperverletzung gegen Unbekannt ermittelt.

Krömer ist entsetzt: "Wie krank sind manche Menschen im Kopf?" Diese Zeilen schreibt er auf seinem Facebook-Profil. "Wir haben 32 Spielplätze in Stein. Alle haben wir nach dem Vorfall kontrolliert, zur Sicherheit der Kinder", berichtet Krömer. Man bemühe sich, den Spielplatz so schnell wie möglich wieder zu öffnen. "Gerade, nachdem die Kinder wegen Corona so lange nicht raus durften, ist es wichtig, den Spielplatz schnell wieder öffnen zu können." Die Polizei und die Stadt Stein bitten unter 0911 967 8240 um Hinweise zur Tat.

