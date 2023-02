Eine Sauna ist eigentlich eine Oase der Ruhe. Von Entspannung war in einem Schwitzbad in Stein aber keine Rede mehr, als zwei sichtlich alkoholisierte Frauen auf den heißen Holzbrettern Platz nahmen. Am Ende musste die Polizei eingreifen - und das mit rabiaten Mitteln.

Die beiden Frauen besuchten am Montagnachmittag (13. Februar 2023) den Saunen-Bereich eines Freizeitbades in Stein (Kreis Fürth), wie die Polizei Mittelfranken Mitte der Woche auf ihrem Facebook-Profil mitteilte. Dabei sollen sie jedoch stark "dem Alkohol zugesprochen" und sich viel zu laut unterhalten haben. Auch hantierten sie im Bereich der Sauna fortwährend mit ihren Handys.

Betrunken, laut und uneinsichtig - Polizisten müssen gegen Saunabesucherinnen vorgehen

Die übrigen Sauna-Gäste störte das gewaltig, weshalb sie sich bei den Betreibern des Bades beschwerten. Doch die versuchten ebenfalls vergeblich, die beiden Damen zur Ruhe zu bringen. Auch nach mehrfacher Aufforderung wollten sie ihre Mobiltelefone nicht wegpacken und das lautstarke Gerede sein lassen. Schließlich musste gegen 17.45 Uhr die Polizei gerufen werden.

Nach einer hitzigen Diskussion mit den eingetroffenen Beamten der PI Stein und einer "Androhung von unmittelbarem Zwang" willigten die beiden Frauen schließlich ein, das Bad zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt saßen die beiden Unruhestifterinnen laut der Polizei bereits auf einer Bank im Außenbereich der Anlage.

Beim Herausgehen verlor jedoch eine der Damen die Fassung. Laut der Polizei begann sie, die Beamten zu filmen und ihnen aggressiv ihr Handy ins Gesicht zu halten. Dies wurde selbst den Polizisten zu viel: "Da aufgrund ihres Gesamtverhaltens ein Angriff auf die Beamten nicht mehr ausgeschlossen werden konnten, musste die Frau zu Boden gebracht und dort gefesselt werden."

Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden lautstarken und betrunkenen Saunabesucherinnen schließlich ihres Weges gehen. Ins Freizeitbad in Stein werden sie aber so schnell nicht mehr wieder zurückkommen. Dort erhielten sie nämlich Hausverbot.

