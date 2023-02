Die Polizei informierte am Mittwochnachmittag (15. Februar 2023) per Twitter und Facebook darüber, dass am Fürther Landratsamt in Zirndorf wohl eine bewaffnete Person unterwegs sei.

Am frühen Nachmittag hieß es, dass Polizei "mit zahlreichen Kräften vor Ort" sei. Der Bildagentur News5 zufolge, war auch ein Unterstützungskommando (USK) und ein Sondereinsatzkommando (SEK) dabei.

Größerer Polizeieinsatz in Zirndorf: Bewaffnete Person gemeldet

Um 14.06 Uhr kam das erste Update: "Wir sind weiterhin mit zahlreichen Kräften vor Ort. Im Bereich des Landratsamts Fürth in Zirndorf soll ein bewaffneter Mann gesehen worden sein. Dieser soll dunkel gekleidet sein und eine Mütze mit orangen Streifen tragen. Bitte meidet den Bereich weiterhin."

Des Weiteren hieß es um 14.20 Uhr, dass die gesuchte Person einen Trolley mitgeführt haben soll. Zudem bestätigte die Polizei Mittelfranken, dass sie mit Unterstützung am Einsatzort seien: "Wir sind mit Spezialkräften und einem Hubschrauber im Einsatz. Bitte meidet und umfahrt den Bereich weiterhin weiträumig."

Der Polizeieinsatz ist um 14.43 Uhr als beendet gemeldet worden. "Die Mitteilung über eine Person mit Schusswaffe konnte vor Ort nicht verifiziert werden", schrieb das Präsidium Mittelfranken auf Facebook.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.