Polizeieinsatz im "Kristall Palm Beach" in Stein (Landkreis Fürth): Am Montagabend (24. Januar 2022) haben zwei Frauen im Alter von 39 und 40 Jahren den Saunabereich in dem Freizeitbad in der Albertus-Magnus-Straße besucht.

Dabei störten sie laut Polizeipräsidium Mittelfranken mit "ihrer lautstarken Kommunikation" die anderen Gäste. Es half letztlich nur, die Polizei hinzuzuziehen.

Stein: Polizei fürchtet Angriff im "Kristall Palm Beach" und bringt Frau zu Boden

Neben ihrer Lautstärke fielen die Frauen außerdem unangenehm auf, weil sie trotz Verbot ihre Handys im Saunabereich benutzten. Jegliche Versuche der Angestellten, die Frauen auf das Verbot hinzuweisen und sie zu bitten, sich leiser zu verhalten, scheiterten laut Polizeibericht. Daher wurde gegen 17:45 Uhr die Polizei hinzugezogen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Stein traf die Frauen schließlich im Außenbereich der Sauna auf einer Bank sitzend an. Die Beamten forderten die beiden auf, das Bad zu verlassen. Dies verweigerten sie zunächst. Erst die Androhung von unmittelbarem Zwang zur Durchsetzung des Hausverbots brachte die Frauen in Bewegung.

Auf dem Weg hinaus filmte die 40-Jährige die Beamten, zeigte sich aggressiv und streckte einem Polizisten ihr Telefon direkt ins Gesicht. Da ein Angriff auf die Beamten nicht ausgeschlossen werden konnten, mussten diese die Frau zu Boden bringen und fesseln, heißt es weiter. Als die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, durften die beiden sichtlich alkoholisierten Damen ihren Weg fortsetzen. Laut Polizeipräsidium Mittelfranken ist ihnen ein erneuter Badbesuch im "Kristall Palm Beach" in Stein aufgrund eines Hausverbots erst einmal nicht mehr vergönnt.