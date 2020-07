Schön Klinik Nürnberg Fürth schließt: Zum 31. Oktober 2020 wird der Klinikbetrieb der Schön Klinik Nürnberg Fürth eingestellt, teilt die Klinikgruppe mit. Trotz umfassender Umstrukturierungsmaßnahmen könne sich der Standort wirtschaftlich nicht mehr halten, so das Unternehmen.

„Wir bedauern diesen Schritt sehr. Wir haben in den vergangenen Jahren alles versucht, um den Klinikbetrieb erfolgreich zu führen“, sagt Dr. Mate Ivancic, CEO der Schön Klinik. „Leider lassen es die wirtschaftliche Situation und die fehlenden Wachstumsoptionen der Klinik nicht zu, den Krankenhausbetrieb fortzusetzen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den betroffenen Mitarbeitern die in dieser Situation bestmögliche Unterstützung zuteilwerden zu lassen“, erläutert er.

Finanzielle Belastung durch zu hohe Kosten

Der Standort wurde 2013 von der Schön Klinik übernommen. Die anschließende Umstrukturierung des schon damals defizitären Hauses beinhaltete u. a. eine Weiterentwicklung der ursprünglich reinen Privatklinik für Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung.

Aufgrund der hohen regionalen Dichte an Krankenhäusern und des wachsenden Kostendrucks sei es nicht gelungen, das Haus mit seinen insgesamt 180 Betten dauerhaft kostendeckend zu betreiben, erklärt die Klinikgruppe. Die finanziellen Belastungen durch die Corona-Pandemie seien nicht ausschlaggebend für die Entscheidung gewesen, das Haus zu schließen, wenngleich sich der wirtschaftliche Betrieb durch den Ausfall elektiver Operationen weiter verschlechtert habe.

Ungewisser Ausblick für Mitarbeiter

Alle 350 Mitarbeiter sind laut dem Unternehmen von der Schließung betroffen. "Gegenwärtig befinden sich Arbeitnehmervertreter und Klinikmanagement in Gesprächen über einen Sozialplan." Zudem prüfe das Unternehmen Möglichkeiten, Mitarbeiter an anderen Standorten der Schön Klinik zu übernehmen. Die Patientenversorgung erfolge voraussichtlich bis zur geplanten Schließung am 31. Oktober 2020. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Bad Staffelstein, das sich in Trägerschaft der Schön Klinik Nürnberg Fürth befindet, sei nicht von der Schließung betroffen.

