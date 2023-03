Ordentliche Portionen "Smartfood": Vegan-Kette Kaspar Schmauser jetzt in Fürth - und schon bald in Bamberg?

Scharfes Curry, bunte Bowls und feine Desserts - das bekommt man alles bei Kaspar Schmauser. Bisher gab es die Kette in Nürnberg und Erlangen, seit Anfang März aber auch in der Fürther Innenstadt. "Es passt einfach perfekt rein in das Trio Nürnberg, Erlangen und eben Fürth", sagt Philip Selzle - einer der drei Geschäftsführer der Vegan-Restaurants im Gespräch für inFranken.de.

Dabei hätte Fürth eigentlich die zweite Filiale nach Nürnberg werden sollen, wie Selzle zugibt - es habe dann aber mit dem Laden in Erlangen schneller geklappt. "Es gibt wenig Konkurrenz, aber viel Potenzial. Fürth ist eine Stadt, die meiner Meinung nach sehr im Wandel ist, sich mega entwickelt und immer schöner wird. Dann ist es natürlich auch schön, wenn es auch hier was Schönes zum Essen gibt", erläutert der Restaurant-Chef, warum es nun genau die Kleeblattstadt sein musste. Und man wurde von den Fürtherinnen und Fürthern nicht enttäuscht - trotz schlechten Wetters wurden die Erwartungen des Kaspar-Schmauser-Teams in den ersten zwei Wochen übertroffen.

"Wenig Konkurrenz, viel Potenzial" - Kaspar Schmauser von Fürth angetan

Das angenehme, grün gehaltene und holzige Ambiente kennt man auch schon aus Nürnberg und Erlangen - und auch die Karte ist für Fans der Kette keine Überraschung. Neben Currys, vielfältigen Salaten und veganen Süßspeisen stehen da vor allem die Bowls im Hintergrund. Was macht aber den Food-Trend so attraktiv? "Da man sie so vielfältig belegen kann. Wir haben immer vier bis acht Bowls, die wir vorgeben und definieren. Aber bei uns, kann man beim Bestellen an den Terminals oder online gleich sagen kann, was man nicht oder was man zusätzlich drauf haben will", so Selzle.

Und auch das ist ein Markenzeichen von Kaspar Schmauser: Man bestellt nicht bei einem Kellner oder an der Theke, sondern online auf der Webseite oder über Terminals im Eingangsbereich jeder Filiale. "Es läuft alles schön technisch ab, ohne dass sich der Kellner aufschreiben muss, was weg und was rein soll - man kann sich einfach alles selber ausfüllen", erklärt Selzle die Vorteile. Und außerdem klappt es dann auch ganz einfach mit den sogenannten Build-Your-Bowls, also Bowls, die man sich komplett selbst zusammenstellen kann: "Eine Bowl macht so toll, dass man sich aus 40 Zutaten diejenigen auswählen kann, auf die man jetzt gerade Bock hat." So könne man jeden Tag eine neue Kombination entdecken, macht der Geschäftsführer von Kaspar Schmauser seinen potenziellen Gästen Appetit.

Insgesamt ist dem Team von Kaspar Schmauser eines wichtig: Die Zutaten in den Gerichten sollen vor allem saisonal sein. Das habe sogar einen ein bisschen höheren Stellenwert als der regionale Aspekt, meint Selzle: "Wir haben viele feste Produkte, jedes Quartal wird die Karte aber ein bisschen überarbeitet – neue Sachen kommen rein, alte Sachen raus. Wir sind auch immer saisonal, sodass es im Winter Maronen, im Herbst Kürbis oder im Sommer Melone gibt". Wobei es natürlich auch Kooperationen mit regionalen Anbietern gebe, wie zum Beispiel der Nürnberger "Rösttrommel" mit ihren Kaffees.

Leckeres und transparentes "Smartfood" - bald auch in Bamberg?

Das Essen bei Kaspar Schmauser ist vegan, aber vor allem "smart". Was versteht man aber überhaupt unter dem Begriff "Smartfood"? Philipp Selzle weiß mehr: "Früher hat man halt gerade das gegessen, worauf man Bock hatte und was gerade günstig war. Jetzt fängt man immer mehr an, umzudenken – viele Leute werden vegan oder vegetarisch. Aber alle machen sich Gedanken, was sie wann essen. Ob nun aus Nachhaltigkeits- oder aus gesundheitlichen Gründen. Genau das meinen wir mit 'Smartfood'." Bei Kaspar Schmauser schreibe keiner den Gästen vor, was sie essen sollen - aber alles sei gesund, nachhaltig und eben smart. Dazu ist es auch noch transparent - zu jedem Gericht findet man detailliert aufgeführte Nährwerte.

Nürnberg, Erlangen, Fürth - bahnt sich für Kaspar Schmauser in nächster Zeit noch eine weitere Expansion an? Ja, erst einmal geht es nach Leipzig, bestätigt Philipp Selzle. Dann kommt aber der nächste große Coup in Franken: "Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Laden nach Leipzig - und noch in diesem Jahr - Bamberg sein wird." Die Vorbereitungen laufen laut Selzle auf Hochtouren - in zwei Wochen habe man den nächsten Termin mit der Stadtverwaltung. "Wir sind in Bamberg schon sehr weit. Es ist ja immer so, wenn man einen neuen Laden aufmacht: Man muss mit dem Vermieter einig werden und mit der Stadt ein paar Punkte klären. Beides ist in Bamberg sehr positiv aktuell."