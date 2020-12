Rechte Parolen in Fürth gegrölt: Vier junger Männer randalierten am Samstagnachmittag (05.12.2020) in der Fürther Südstadt. Dabei riefen sie rechte Parolen, berichtet die Polizei.

Zeugen bemerkten am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr vier junge Männer in der Flößaustraße. Diese sollen gegen Briefkästen geschlagen und dabei lautstark rechte Parolen wie "Heil Hitler" gegrölt haben.

Gegen zwei der Männer wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Fürth kontrollierten die vier Personen. Daraufhin zeigten sich die Männer teilweise geständig.

Die Beamten leiteten gegen einen 15- sowie einen 20-Jährigen jeweils ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

Der 15-Jährige muss sich zudem wegen Sachbeschädigung verantworten. Der an den Briefkästen entstandene Sachschaden wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Im September hatte ein 21-Jähriger Ebensfelder ebenfalls "Heil Hitler!" gerufen. Anschließend ließ er seine Wut an Seifenspendern aus.