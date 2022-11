Der auffällige Bus der Vox-Sendung "Guidos Deko Queen" stattete Fürth am Mittwoch (23. November 2022). Nach der "Shopping Queen" ein weiteres TV-Format von "Deutschlands erfolgreichstem Modeschöpfer Guido Maria Kretschmer", wie die Senior Managerin für Kommunikation und PR bei Vox, Katrin Bechtoldt gegenüber inFranken.de erklärt.

Innerhalb von zwei Tagen gilt es, einen Raum zu gestalten. Der beliebte TV-Star gibt dabei das Motto vor.

"Guidos Deko Queen" in Fürth - Vox hält Spannung um das Motto aufrecht

Bewerbungen kämen aus ganz Deutschland, schreibt Bechtholdt. "Seit Sommer 2020 (Erstausstrahlung: März 2021 auf VOX) sind wir mit dem Deko-Bus regelmäßig in den verschiedensten Städten und Regionen unterwegs." Dabei bleibe das Team nicht etwa eine Woche in einer Stadt, sondern besuche pro Folge fünf Kandidat*innen in den jeweiligen Wohnorten. Nun also ein Besuch in der Kleeblattstadt, wie auch die Stadt in den sozialen Netzwerken stolz verkündet.

Die Kandidaten und Kandidatinnen erhielten für die Umgestaltung eines Raumes 2500 Euro Bargeld, so Bechtholdt. "Alle bekommen das gleiche Motto, es gibt aber fünf Untervarianten, die durch den sogenannten 'Eyecatcher' eine genaue Aufgabe vermitteln." Der Eyecatcher sei ein Möbelstück oder Deko-Element und gebe in Form, Farbe oder Material die gewünschte Aufgabe vor. Manchmal gebe das Motto oder die Variante auch ein Zimmer vor. In der Regel könne man andernfalls das Zimmer selbst auswählen.

"Die Kandidat*innen können sich einen Helfer hinzuholen, natürlich bekommen sie von uns aber auch ein Dekogirl oder einen Dekoboy samt Werkzeug gestellt." Der erste Drehtag sei für Planung und Onlineshopping vorgesehen. "Hier darf maximal die Hälfte des Budgets ausgegeben werden. Anschließend wird der gewählte Raum leergeräumt", heißt es weiter. Maximal drei Teile dürften am zweiten Tag wieder benutzt werden.

"Depot" in Fürth eine der Anlaufstellen - Ausstrahlung erfolgt nächstes Jahr

"Am zweiten Tag gilt es in acht Stunden den Raum fertigzustellen. Hierzu gehört auch die Einkaufszeit in den gewählten Geschäften und die Fertigstellung des Raumes. Hier dürfen sie das Restbudget ausgeben."

Das Deko-Geschäft Depot war eine der Anlaufstellen in Fürth. "Die letzte Stunde muss die Teilnehmerin aber alleine zu Ende dekorieren", so Bechthold.

Wie bei manch anderer Vox-Sendung bewerten sich die Kandidaten und Kandidatinnen gegenseitig mit Punkten. Am Ende folgen die Punkte des Designers sowie ein Pokal, zusätzliche 2500 Euro Preisgeld und natürlich der Titel "Guidos Deko Queen". Im Frühjahr 2023 soll die Folge aus Fürth ausgestrahlt werden.

