Fürth: Fußballfan macht Heiratsantrag über Stadionleinwand - Emotionale Bilder vom Kniefall

Beim Spiel der SpVgg Greuther Fürth gegen Hannover 96 kam es in der Halbzeit des Spiels zum Saisonhighlight eines Fans. Mittels der traditionellen Grußbotschaft in der Halbzeit machte er seiner Freundin Selina einen Heiratsantrag über die Stadionleinwand. Ein Sprecher des Fußballvereins erklärt, wie alles geplant wurde.

Immanuel Kästlen, Leiter für Medien und Kommunikation bei der Spielvereinigung, erklärt gegenüber inFranken.de, wie der Fan auf die Idee gekommen ist. "Er hat bei uns per Mail angefragt. Danach wurden noch Details in ein paar Telefonaten abgeklärt", so der Leiter. "Das war dann relativ einfach. Wir haben ihm den Wunsch gerne erfüllt".

Per Stadionleinwand wurde die Botschaft gesendet. "Grußbotschaften haben wir grundsätzlich in jeder Halbzeit bei Heimspielen, dem Wunsch des Fans sind wir dafür natürlich gerne nachgekommen". Zwar gebe es dafür immer wieder verschiedene Anfragen, aber "einen Heiratsantrag habe ich in zehneinhalb Jahren auch noch nicht erlebt".

Für den Rest des Stadions war es ebenfalls ein Spektakel, als auf dem Riesen-Bildschirm diese romantische Nachricht zu lesen war: "Liebe Selina, du bist die Liebe meines Lebens und im Juni erwarten wir unseren Babyboy! Ich liebe dich für immer! Willst du meine Frau werden?". Die Antwort war natürlich Ja.