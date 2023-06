Foodtruck-Festival in Fürth feiert "riesige Jubiläumstour": Tickets und Highlights im Überblick

Foodtruck-Festival in Fürth feiert zehnjähriges Jubiläum - "für Groß und Klein"

Am 1. Juli 2023 ist es so weit: Das beliebte Foodtruck-Festival feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum und kommt in Zuge dessen auch in die Stadt Fürth. Neben leckeren Spezialitäten von den verschiedenen Streetfood-Anbietern gibt es auch ein großes Programm an Unterhaltung für Groß und Klein.

"Ein Wochenende für Groß und Klein": Beliebtes Foodtruck-Festival kommt nach Fürth - mit besonderem Jubiläumsprogramm

Neben einigen anderen Standorten kommen die Veranstalter vom "Foodtruck Festival" im Juli nach Fürth. In Nürnberg war das Festival ein voller Erfolg. "Das original Foodtruck Festival feiert 10-jähriges Jubiläum und kommt dazu mit einer riesigen Foodtruck & Entertainment Festival Jubiläumstour wieder nach Fürth", heißt es vonseiten der Veranstalter auf ihrer Website. Im "Food-Line-up" stehen unter anderem verschiedene Burger, Steaks, Burritos, Tacos und verschiedene vegetarische und vegane Speisen auf der Karte. Das vollständige Angebot wird nochmal auf der Website bekannt gegeben.

Neben den "Food Stars" werden in diesem Jahr auch weitere Attraktionen angeboten. Sie kommen "in diesem Jahr mit Beerpong Area, Chillout-Area und Cocktails" in den Möbel Höffner in der Schmalau in Fürth. Auch Live-Musik wird es laut Veranstalter geben. "In diesem Jahr versorgen wir euch mit Live-DJs und diversen regionalen Bands und Solokünstlern." Geöffnet hat das Festival am Samstag (1. Juli 2023) von 12 bis 22 Uhr unter dem Motto "Entertainment Saturday". Am Sonntag (2. Juli 2023) findet das Festival unter dem Motto "Familientag" von 12 bis 19 Uhr statt.

Neben der reinen Gastronomie kommen nämlich auch Familien auf ihre Kosten, wie es die Veranstalter ankündigen. "Kinder können sich auf der Hüpfburg oder Trampolinen austoben. Für Raubkatzen bieten wir unser Kinderschminken an, Henna Tattoos sind dann nicht nur für die Kleinen, sondern auch für Erwachsene möglich." Am Sonntag (2. Juli 2023) werde es ein Kasperletheater sowie einen Gaukler und Stelzenläufer geben. "Ein Wochenende für Groß und Klein", heißt es. Wer sein vierbeiniges Familienmitglied mitbringt, könne das mit einer Leine tun. "Für Hunde gibt es auch eine Foodtruck-Festival Trinkstation mit frischem Wasser." Tickets kosten laut Veranstalter einmalig zwei Euro für das gesamte Wochenende. Mehr Nachrichten aus Fürth findest Du auf unserer Website.