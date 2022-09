Michaeliskirchweih 2022 in Fürth beginnt bald

Datum der Kärwa : 1. Oktober bis 16. Oktober 2022 in der Fürther Innenstadt

: 1. Oktober bis 16. Oktober 2022 in der Programm mit Feuerwerk, Fahrgeschäfte und Attraktionen

mit Feuerwerk, und Kirchweih-Regeln "für ein gutes Miteinander" - das gilt es heuer zu beachten

Bald startet in Fürth die traditionelle Michaeliskirchweih. Vom 1. Oktober bis 16. Oktober 2022 verwandelt sich die Fürther Innenstadt wieder in eine Kirchweih-Meile, auf der ein großes Angebot an Essen und Trinken, viele Fahrgeschäfte und andere Attraktionen die Besuchermassen locken sollen. Wir haben den großen Überblick

Michaeliskirchweih 2022 in Fürth startet mit Bieranstich, Einböllern und Feuerwerk

Die Michaeliskirchweih 2022 startet am Samstag (1. Oktober 2022) um 10 Uhr mit den Eröffnungsfanfaren. Die Feier beinhaltet den traditionellen Bieranstich, Musik sowie das "Einböllern" um 11 Uhr am Karlsteg. Um 22 Uhr ist ein Feuerwerk mit Musik geboten. Das Highlight-Programm für die weiteren Kerwa-Tage: Am Sonntag (9. Oktober 2022) beginnt um 11 Uhr der "Fränkische Erntedankfestzug", der auch im Bayerischen Fernsehen (BR) übertragen wird.

Am Dienstag (11. Oktober 2022) ist Familientag mit Kinderprogramm, am Donnerstag (13. Oktober 2022) findet die traditionelle Heiratslotterie statt, am Sonntag (16. Oktober 2022) wird beim "Kärwa-Ausklang" der letzte Tag der Kirchweih gefeiert. Eine detaillierte Programmübersicht mit allen Konzerten und Gottesdiensten findet sich auf der Homepage der Michaeliskirchweih sowie in der Broschüre zum Download. Auch an Attraktionen ist auf der Michaeliskirchweih 2022 viel geboten: 12 große Fahrgeschäfte, darunter das klassische Riesenrad oder der Autoscooter, aber auch "Blackout" oder "Crazy Outback", sind auf der Kirchweih vertreten.

Daneben gibt es 15 Kinderfahrgeschäfte, 9 Spielgeschäfte sowie 12 Wurf- und Schießbuden. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: 7 Vollgastronomiebetriebe, 20 Ausschankbetriebe, 26 Süßwaren und Eisbetriebe sowie 54 Imbissbuden bewirten die Gäste mit Essen und Getränken. Insgesamt sind des Weiteren 82 Händler vertreten, die auf der Kirchweih in Fürth ihre Waren anbieten.

Kärwa-Regeln, Kirchweih-Taler und Kirchweih in Miniatur - Besonderheiten in Fürth 2022

In der Broschüre zur Michaeliskirchweih 2022 in Fürth findet sich eine Reihe an Regeln, um deren Beachtung die Veranstalter der Kerwa bitten. "Für ein gutes Miteinander" heißt es dazu. Darin heißt es, man solle auf die Mitnahme von "selbst mitgebrachten alkoholischen Getränken", "gefährlichen Gegenständen wie Pfefferspray, Messer oder Waffen" sowie auf "Hunde", ausgenommen Blindenführhunde sowie Hunde von Anliegern, für die jedoch Leinenpflicht herrsche, verzichten.

Außerdem sei die Benutzung von Inlineskates, Skateboards, Rollern und Fahrrädern untersagt. Des Weiteren seien die folgenden Dinge verboten: "Betteln, Hausieren, der wilde Verkauf von Waren, künstlerische Darbietungen und das Verteilen von Werbematerialien". Ein anderer Punkt, welcher freilichverboten ist: "Verunreinigungen durch Fäkalien und Urin." Zuletzt wird auf das Jugendschutzgesetz hingewiesen, nach dem Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ohne erziehungsberechtigte Begleitperson sich nur bis 22 Uhr auf der Veranstaltung aufhalten dürfen.

Auf der Kirchweih in Fürth kann man während der gesamten Kärwa-Zeit mit Kirchweih-Talern bezahlen. Ein Taler koste 90 Cent, sei auf der Kerwa jedoch einen Euro wert. Falls Taler übrig bleiben sollten, könne man diese auch auf der nächsten Michaeliskirchweih noch ausgeben. Die Taler sind am Donnerstag (29. September 2022) zwischen 15 Uhr und 18 Uhr bei der Sparkasse Fürth in insgesamt sechs Filialen in und um Fürth erhältlich. Ein letztes Highlight der Michalieskirchweih 2022 ist die Modellbau-Ausstellung vom Donnerstag (6. Oktober 2022) bis zum Sonntag (9. Oktober 2022) im Zelt an der Königswarterstraße neben der Ochsenbraterei: "Kirchweih in Miniatur", dies sind detailgetreute Nachbauten von Kirchweih- und Volksfestwelten in unterschiedlichen Maßstäben. Der Eintritt hierfür ist frei.