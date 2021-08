Seit Freitag, dem 13. August, wurde ein 65-Jähriger aus Fürth vermisst. Er wurde zuletzt in seinem Auto im Bereich der Südwesttangente gesehen, als er am Samstag immer noch nicht aufgetaucht war, erstatteten seine Angehörigen eine Vermisstenanzeige.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Donnerstag (19.08.2021) mitteilte, konnte der Vermisste nun gefunden werden. Er saß leblos in seinem Auto in Langenzenn. Ein Arzt wurde hinzugerufen, konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Vermisster (65) aus Fürth tot aufgefunden

Schon während der Vermisstensuche konnten die Beamten nicht ausschließen, dass der 65-Jährige medizinische Hilfe brauchen könnte. Nach ersten Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Unfall.

