Fürth vor 1 Stunde

Fund

Verborgener Bunker in Franken entdeckt: Das steckt hinter dem Sensationsfund

Der Fund des in Vergessenheit geratenen Wolfsgruber-Bunkers in Fürth ist eine kleine Sensation. Das findet auch Kamran Salimi. In einem Gespräch mit inFranken.de verrät der Stadthistoriker die spannende Geschichte, die hinter dem Bunker steckt.