Fürth: Brauhaus Grüner setzt Helfer-Roboter für den Service ein

"Mariechen" spricht Fränkisch und miaut - "gerade für Kinder schön"

- "gerade für Kinder schön" Name an Rollen von Komiker-Duo "Heißmann und Rassau" angelehnt

angelehnt "Meist fotografiertes Objekt": Geschäftsführer berichtet von riesiger Resonanz

Seit Oktober 2022 unterstützt Roboter "Mariechen" das Team des Brauhauses Grüner in Fürth. Michael Urban, einer der Geschäftsführer, erläutert im Gespräch mit inFranken.de, wie diese Idee entstanden ist und, dass die Maschine, die einer Katze ähneln soll, vor allem bei Kindern gut ankomme. Aber auch bei den anderen Gästen erregt der Service-Helfer viel Aufmerksamkeit.

"Gäste wollen, dass der Roboter zu ihnen kommt": "Mariechen" räumt im Grüner-Brauhaus die Teller ab

Angesprochen auf den Einsatz von Robotern in der Gastronomie antwortet Urban: "Interessant war das schon immer." Bereits im August 2022 habe sich die Möglichkeit geboten, eine derartige Maschine beim Sommernachtsball der Comödie Fürth einzusetzen. Damals habe sie Lose verkauft. Seit Oktober 2022 unterstützt Roboter "Mariechen" nun auch die Service-Kräfte des Brauhauses Grüner. Die Maschine übernehme seither schwerere Arbeiten, hauptsächlich das Abräumen von Tellern.

"Es ist sozusagen ein elektronischer Servierwagen", so Urban. Mit dem Personalmangel in der Gastronomie habe der Einsatz von "Mariechen" nichts zu tun, betont er: "Es soll eine Hilfe für meine Service-Kräfte sein. Die Gäste werden aber immer von Menschen bedient werden." Wenn auf dem Display nicht gerade ein Bedien-Menü erscheint, sei ein Katzengesicht abgebildet. Kinder könnten den Roboter sogar streicheln, der sich mit einem Miauen bedanke. Außerdem könne er mit den Gästen in fränkischem Dialekt sprechen und beispielsweise "Obacht!" oder "Bitte aus dem Weg" sagen.

"Momentan ist es das meist fotografierte Objekt, es ist gerade für Kinder schön, die Gäste wollen, dass der Roboter zu ihnen an den Tisch kommt", freut sich Urban. Der Name der Maschine ist an das fränkische Komiker-Duo und Mit-Geschäftsführer des Brauhauses Grüner in Fürth "Heißmann und Rassau" angelehnt. Bei einem ihrer Sketche schlüpfen die beiden regelmäßig in Kleider und mimen zwei alte Damen - "Waltraud" und "Mariechen" - beim Kaffeekränzchen. Das Kleid, das der Roboter trägt, erinnert stark an die Bekleidung von "Mariechen" im Sketch.

Auch interessant: Böllerverbot an Silvester? Das gilt in fränkischen Städten - ein Überblick