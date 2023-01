Fürther Königstraße plötzlich bei Google Maps verschwunden

Rathaus, Jüdisches Museum und Läden mit falscher Adresse

"Wo ist die Königstraße in Fürth?", fragen sich derzeit viele, die nach der Straße googeln. Denn das Technologieunternehmen hat sie unverhofft durch den Obstmarkt ersetzt. "Das geht gar nicht", sagt die Pressesprecherin der Stadt Susanne Kramer im Gespräch mit inFranken.de und berichtet von einem kürzlich beschlossenen Umbauplan der Straße. Hat Google etwa ein Problem damit?

Google weist Fürther Königstraße als Obstmarkt aus - Stadt spekuliert über Hintergründe

Ende der vergangenen Woche habe die Stadt eine Bürgeranfrage erhalten, weshalb die Adresse des Rathauses plötzlich Obstmarkt 88 anstelle von Königstraße 88 laute. Obstmarkt heiße eigentlich nur der Bereich der Buswendeschleife. "Als wir nachschauten, stellten wir fest, dass die ganze Königstraße quasi verschwunden ist", so Kramer.

Dass ausgerechnet diese Straße betroffen ist, sei nicht unproblematisch. Hier sind neben Rathaus auch das Jüdische Museum, das Stadttheater, das Flair Fürth, Geschäfte, Gastro-Betriebe und freilich die Anwohnerschaft beheimatet.

"Google, wir müssen reden! Ganz ohne Vorwarnung hast du uns die Königstraße genommen", schreibt die Stadt in einem öffentlichen Statement. "Wir fragen uns: Bist du sauer, weil wir bei der Geoinformation mit GIS (geografisches Informationssystem) auf unseren eigenen Kartendienst setzen? Oder gar um die neulich im Stadtrat beschlossenen Umgestaltungspläne zu sabotieren?"

Stadt Fürth entwickelt Hashtag und hofft auf schnelle Klärung

Tatsächlich habe der Bauausschuss Mitte Januar dazu beraten, dass der Kreuzungsbereich Königstraße/Henri-Dunant-Straße neu gestaltet werden soll, erklärt Kramer.

Auch in den Medien sei darüber berichtet worden. Natürlich sei es "reine Spekulation", was zu dem Verschwinden geführt hat, betont die Stadtsprecherin. Das Vermessungsamt habe sich jedenfalls an Google gewandt, doch bisher sei eine Antwort ausgeblieben. Wie ein Kollege der Vermessung berichtet habe, sei es auch schon vorgekommen, dass Hausnummern bei Google falsch seien.

Manchmal antworte der Suchmaschinen-Gigant, "aber es ist zum Teil wohl recht mühselig. Wir hoffen, dass es bei der Königsstraße schneller geht, weil es eine sehr zentrale Straße ist", so Susanne Kramer. Die Stadt Fürth ermutigt Anwohnerinnen und Anwohner indes dazu, sich ebenfalls an Google zu wenden, hat dafür sogar einen eigenen Hashtag #FreeTheKönigstraße entwickelt und versichert: "Wir bleiben dran!"

