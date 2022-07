Der Fürther Stadtpark verwandelt sich wieder in die größte Tanzfläche der Welt: Wie die Comödien Restaurationsbetrieb GmbH mitteilt, findet am Samstag, den 23. Juli, nach drei Jahren Zwangspause endlich wieder der "Sommer Nachts Ball" statt (Ersatztermin bei Regen: 30. Juli). Die Veranstalter versprechen eine Nacht voller Überraschungen und magischer Momente – beim Ball-Ereignis des Jahres und der größten Open Air-Veranstaltung dieser Art in Süddeutschland.

Farbenfroher Blumenschmuck, romantische Plätze im Fackelschein oder spektakulär illuminierte Wasserfontänen verwandeln den 16 Hektar großen Fürther "Garten für alle" in ein riesiges Tanzfestival. Und trotz des mondänen Rahmens ist die Atmosphäre dabei keinesfalls elitär, sondern leicht, beschwingt und ganz und gar unprätentiös, so die Veranstalter.

Stilvoll geht’s auf jeden Fall zu, denn Abendgarderobe – also Kleider für die Damen sowie Anzug oder Smoking mit Krawatte oder Fliege für die Herren – sind wie immer Pflicht.

Der Ball wird um 19 Uhr von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Fürths OB Dr. Thomas Jung sowie den Comödie-Geschäftsführern Volker Heißmann und Marcel Gasde offiziell eröffnet.

Das vielfältige Unterhaltungsprogramm bietet für jeden Geschmack etwas: Die Thilo Wolf Big Band, die Soul-Könige von "All That" sowie die "Tonic Sisters" sorgen an den beiden großen Tanzflächen für einen breiten musikalischen Bogen vom Walzer bis zum Rock’n Roll.

Dazu gibt es die legendäre Funkhaus-Freilichtbühne mit Disco-Rhythmen von DJ Gerald Kappler und die Ball House Area mit DJ Roy. Im Rosengarten lockt das Flair der 20er-Jahre mit Babylon Swing, einer Oldtimer-Fotoaktion und frivolen Burlesque-Shows.

Und natürlich darf auch gelacht werden, dafür sind mit Volker Heißmann und Martin Rassau die Komödianten zuständig.

Konzerte in der Auferstehungskirche sowie das große Hochfeuerwerk in den Pegnitzwiesen runden den Ball ab.

Karten für das Ereignis, das regelmäßig bis zu 6000 Menschen aus der gesamten Region anzieht, sind online unter www.comoedie.de oder bei Franken Ticket Fürth erhältlich.

Auch an der Abendkasse sind Tickets zu kaufen.

Übrigens: Wer sich vom Flanieren oder Tanzen ausruhen muss oder einfach nur in Ruhe einen kühlen Drink oder einen leichten Snack von einer der zahlreichen Gastro-Stationen genießen möchte: Sitzplätze sind im gesamten Park-Areal ausreichend vorhanden.

Das U25 Ticket:

Für die jungen Nachwuchstänzer gibt es wie in den Jahren zuvor das U25-Ticket zum Preis von 25 Euro (gilt für Besucher bis zum vollendeten 25. Lebensjahr).

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)