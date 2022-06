Fürth : Wegen Metropolmarathon Verkehrsbeeinträchtigungen am Sonntag (26. Juni 2022)

Am Sonntag (26. Juni 2022) findet in Fürth nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder der Metropolmarathon statt. InFranken.de berichtete im Vorfeld bereits ausführlich über die mittlerweile 14. Ausgabe der Sportgroßveranstaltung. Die Polizei Mittelfranken weist für das Wochenende auf "teils erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen" im Fürther Stadtgebiet hin und informiert vorab über die geplanten Sperrungen.

Metropolmarathon Fürth führt zu großflächigen Verkehrssperrungen im gesamten Stadtgebiet

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken werden am Sonntag (26. Juni 2022) zur Absicherung der Laufstrecke im gesamten Stadtgebiet temporäre Verkehrssperren errichtet. Die Zufahrt zum Fürther Hauptbahnhof ist demnach trotzdem möglich. "Die Friedrichstraße ist von der Königsstraße bis zur Maxstraße von 8 bis etwa 15 Uhr gesperrt, die Parkhäuser Friedrichstraße und Hornschuch-Center können während der Veranstaltung nicht angefahren werden", heißt es weiter.

Die Jakobinenstraße ist laut Polizei von der Nürnberger Straße bis zur Gebhardtstraße von zirka 8.30 bis 10 Uhr für den Individualverkehr gesperrt. Eine Zufahrt Richtung Südstadt durch die Jakobinenunterführung ist von der Nürnberger Straße aus nicht möglich. Auch die Gebhardtstraße ist ab dem Bahnhofplatz für die beiden Startphasen ab etwa 8.30 Uhr und 09:15 Uhr komplett gesperrt, anschließend wird dann nur die rechte Fahrspur zur Verfügung stehen.

Einsatzkräfte lassen je nach Position des Läuferfeldes die Verkehrsteilnehmer an folgenden Schleusen passieren: Breslauer Straße/Stettiner Straße, Berlinstraße/Cadolzburger Straße und in der Uferstraße (nahe Stadthalle) sowie Vacher Straße /Mühltalstraße. Die Vacher Straße ist jedoch zwischen Mühltalstraße und Friedrich-Ebert-Straße in stadteinwärtiger Richtung von 9 bis 10 Uhr komplett gesperrt, die Ableitung erfolgt über die Mühltalstraße.

Beeinträchtigungen bereits am Samstag möglich - Parkplätze teilweise schon jetzt gesperrt

Wegen der Kinder- und Schülerläufe kann es laut Polizei Mittelfranken bereits am Samstag (25. Juni 2022) ab 11 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße, ab 12.15 Uhr in der Gabelsberger Straße und zusätzlich von 14 bis etwa 14.30 Uhr in der Luisenstraße zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen.

Was die Parkplatzsituation angeht, so sind die Parkplätze Fürther Freiheit und Kleine Freiheit von Mittwoch (22. Juni 2022) 8 Uhr, bis Dienstag (28. Juni 2022) 8 Uhr, gesperrt. Außerdem ordnete die Stadt Fürth in einigen Bereichen entlang der Laufstrecke Halteverbote an. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge würden demnach von der Polizei abgeschleppt werden.

"Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte von Polizei, Technischem Hilfswerk (THW) und Feuerwehr wie auch die Haltverbote zu beachten", heißt es darüber hinaus. Für Bürgerrückfragen sei am Sonntag (26. Juni 2022) unter der Rufnummer 0911/75905-577 zudem im Zeitraum von 8 bis 15 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung anlässlich des Metropolmarathons in Fürth mit.