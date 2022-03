Der „Metropolmarathon powered by OBI“ startet nach zwei Jahren coronabedingter Pause in eine neue Saison: zum 14. Mal findet am 25. und 26. Juni das große Sportwochenende statt, das Hobbyläufer, ambitionierte Freizeit- und Nachwuchsathleten gleichermaßen begeistert und für seine familiäre Stimmung, den abwechslungsreichen Streckenverlauf und erstklassige Rundenverpflegung gelobt wird, so die Stadt Fürth.

Bevor es am Sonntag bei den Erwachsenenläufen ernst wird, geht am Samstag ab 11 Uhr wie gewohnt der Nachwuchs beim „Pillenstein KIDS&TEENSmarathon“ an den Start. Je nach Alter kann zwischen 333, 500, 800 und 1600 Metern bzw. Hobbylauf über 3000 Meter gewählt werden.

Anmeldungen für Kindergärten, Schulen oder Kindertageseinrichtungen, die sich als Gruppe registrieren möchten, sind bis 22. Mai über ein Sammel-Anmeldeformular möglich. Einzelstarter können sich bis 3. Juni anmelden.

Am Sonntag stehen sechs verschiedene Läufe mit Zeitmessung auf dem Programm. Neben der Königsdisziplin Marathon (Start 8.45 Uhr), Halbmarathon (Start 8.45 Uhr), Zehn-Kilometer Volkslauf (Start 9.30 Uhr), Staffelmarathon (Start 9.30 Uhr), Walkingbzw. Nordic-Walking (Start 9.35 Uhr) gibt es wieder einen ¾-Marathon über 31 Kilometer (Start 8.45 Uhr).

Wer sich bis 31. März registriert, kann sich folgende günstige Startgebühren sichern:

Marathon 49 Euro

¾-Marathon 41 Euro

Halbmarathon 33 Euro

Staffelmarathon 110 Euro

Volkslauf 20 Euro

Nordic-Walking bzw. Walking 20 Euro

Hobbylauf (25. Juni) acht Euro.

Für Gruppen ab zehn Personen gibt es zudem einen Rabatt, der für alle Distanzen der Erwachsenenläufe gilt: ab zehn Personen zehn Prozent, ab 25 Personen 15 Prozent und ab 50 Personen 20 Prozent.

Voraussetzung für den Preisnachlass ist, dass bis 30. April eine Excel-Liste mit den wichtigsten Anmeldedaten (Name, Vorname, Jahrgang, gewählte Distanz) an marathon@fuerth.de geschickt wird. Die Anmeldungen erfolgt online unter: