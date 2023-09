Fürth: Laubenweg wegen Fußballspiel am Sonntag gesperrt - Busse fahren Umleitung

Wie die infra Fürth Verkehr GmbH in einer Pressemeldung informiert, wird wegen des Fußballspiels im Sportpark Ronhof der Laubenweg gesperrt. Deshalb wird die Linie 179 in beiden Fahrtrichtungen am Sonntag, 3. September, voraussichtlich zwischen etwa 10 Uhr und 16.30 Uhr, über die Erlanger Straße und Seeackerstraße umgeleitet.

Ersatzweise werden alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke mitbedient, in Fahrtrichtung Großgründlach auch die NightLiner-Haltestelle Kronacher Straße. Die Haltestellen Flurstraße, Alte Reutstraße, Stadion, Storchenstraße und Kronacher Straße (in der Kronacher Straße) können nicht bedient werden.

Nach dem Spiel bedienen die Busse in stadtauswärtiger Richtung die Ersatzhaltestelle Friedhof vor dem Getränkemarkt.