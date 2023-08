Wie die Stadt Fürth in einer Pressemeldung erklärt, darf auch die Heiratslotterie in diesem Jahr bei der Michaelis Kirchweih nicht fehlen. Allerdings mit leicht geänderten Modalitäten: Teilnahmeberechtigt sind alle Paare, bei denen mindestens ein Partner im Stadtgebiet Fürth wohnt und die 2023 geheiratet haben, bis zur Kirchweih noch heiraten oder bereits einen Termin für eine spätere Hochzeit vereinbart haben – egal bei welchem Standesamt. Ebenso Brautpaare, bei denen niemand im Stadtgebiet Fürth wohnt, die aber 2023 in Fürth standesamtlich „ja" gesagt haben, bis zur Kirchweih noch hier heiraten oder beim Fürther Standesamt bereits einen Termin für eine spätere Heirat vereinbart haben.

Achtung: Neu ist in diesem Jahr, dass für die Teilnahme an der Heiratslotterie der Teilnahmebogen über die Homepage der Michaelis-Kirchweih (https://michaelis-kirchweih.de/heiratslotterie2023/) heruntergeladen und ausgefüllt werden muss. Dieser muss bis Samstag, 30. September, dem Werbeteam Fürther Kirchweih übermittelt werden.

Am Freitag, 6. Oktober, 17 Uhr, werden dann vor dem Stadttheater die Gewinner-Pärchen ermittelt – bitte nicht vergessen, hier als Berechtigungsnachweis eine Kopie der Heiratsurkunde bzw. der Anmeldung zur Eheschließung mitzubringen.

Veranstalter und weiterer Kontakt: Fürther Kirchweih Werbeteam - Reiherstraße 2 - 90765 Fürth

E-Mail: heiratslotterie-fuerth@yahoo.com

Vorschaubild: © günter / pixabay.com (Symbolbild)