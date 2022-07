Ein 25-jähriger Mann wird verdächtigt, am Mittwochmorgen (20. Juli 2022) bei einer Auseinandersetzung auf den 56-jährigen Wirt einer Bar in Fürth losgegangen zu sein. Dieser erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen.

Der Mann hielt sich gegen 8.30 Uhr in einer Bar in der Schreiberstraße auf. Als er stark alkoholisiert war und herumpöbelte, wollte ihn der 56-Jährige aus dem Lokal werfen.

25-Jähriger sticht auf Wirt in Fürther Bar ein

Dabei gerieten die beiden Männer jedoch in eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Wirt eine lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper erlitt.

Der 25-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort, konnte allerdings kurz darauf bei einer sofort eingeleiteten Fahndung von den Polizeistreifen in der Karolinenstraße gestoppt werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über einer Promille.

Noch am Mittwochvormittag übernahm die Mordkommission der Fürther Kriminalpolizei die Ermittlungen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 25-Jährigen ein.

Wirt erleidet lebensbedrohliche Verletzung

Der Betreiber der Bar musste noch am Mittwoch operiert werden. Er befindet sich aktuell außer Lebensgefahr.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolfoto)