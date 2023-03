Fürth: Einbruch in Metzgerei "Sellerer-Schuster" - bereits das zweite Mal

"Frustrierend" : Inhaber äußert sich zu Beschädigungen und Diebstahl

: Inhaber äußert sich zu Beschädigungen und Diebstahl Fleischerei bittet um Hinweise: "Hoffe, dass so etwas nicht mehr passiert"

In der Nacht auf Donnerstag (9. März 2023) sei in die Fürther Metzgerei "Sellerer-Schuster" in der Hirschenstraße eingebrochen worden. Gegenüber inFranken.de erklärt Inhaber Thomas Schuster, was geklaut und beschädigt worden sei. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass ein Einbruch stattgefunden habe, berichtet er.

Metzgerei "Sellerer-Schuster" in Fürth wird zum zweiten Mal Opfer eines Einbruchs

Zwei Türen am Hinterausgang der Fleischerei seien aufgebrochen worden: "Zwei Schlösser sind kaputt", erläutert Schuster. "Wie ich früh gekommen bin, war alles offen, obwohl ich alles abgesperrt habe." Der Einbruch habe vermutlich zwischen 19.30 Uhr und 4.30 Uhr in der Nacht stattgefunden, da der Metzgermeister in dieser Zeit nicht vor Ort gewesen sei. Unter anderem seien Kisten voller Käse, Salami und Feinkostsalate gestohlen worden. "Es wurden teilweise abgepackte Würste mit Firmenlogo geklaut, das sollte auffallen, wenn die irgendwo verkauft werden." Schuster habe den Diebstahl bereits zur Anzeige bei der Polizei gebracht.

"Es ist schon irgendwie frustrierend", so der Metzgermeister. Seine Tochter sei für Büro-Tätigkeiten zuständig und habe viele Stunden damit zugebracht, Dokumentationen für die Polizei zu verfassen, den Schlüsseldienst zu kontaktieren oder Ähnliches. Bereits vor vier Jahren sei schon einmal in die Metzgerei eingebrochen worden, erzählt er. Damals seien Türen im Eingangsbereich aufgebrochen worden: "Da haben wir seither Spezialverriegelung." Im Vergleich zum jetzigen Einbruch sei damals auch nichts geklaut worden, so Schuster.

Es habe nicht aufgeklärt werden können, wer dahinter steckt: "Es waren scheinbar osteuropäische Banden, die in dieser Zeit unterwegs waren", bestätigt sei dies allerdings nicht. "Ich hoffe, dass so etwas nicht mehr passiert, aber wie soll man das ausschließen?", fragt sich Schuster. Aktuell bittet er in den sozialen Medien um Hinweise, die bei der Aufklärung des Einbruchs helfen können. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Fürther Metzgerei "Sellerer-Schuster" per Mail (info@ideenmetzger.de) oder telefonisch unter der Nummer 0911/771457 zu melden.

Auch interessant: Auf viel befahrener Kreuzung - Van kollidiert mit Straßenbahn - eine Person verletzt