Am Freitagnachmittag (10. März 2023) kam es an einer Kreuzung an der Erlanger Straße in Nürnberg zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kleintransporter.

Laut ersten Angaben der Polizei kollidierten die zwei Fahrzeuge gegen 13.30 Uhr wohl bei einem Abbiegevorgang im Kreuzungsbereich. Der Transporter war mit zwei Personen besetzt, die Tram bis auf den Fahrer glücklicherweise leer. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, wie die Polizei bestätigte.

Die Erlanger Straße - eine der Hauptachsen aus Nürnberg in Richtung Erlangen und zum Flughafen - musste für die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden. Es waren unter anderem Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen. Über den entstandenen Sachschaden ist noch nichts bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.