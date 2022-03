Ein tierischer Einsatz für die Polizei Mittelfranken: Am Dienstagnachmittag (1. März 2022) gingen mehrere Anrufe in der Einsatzzentrale ein, in denen ein freilaufender Hund auf der Südwesttangente in Fürth gemeldet wurde.

Einer Autofahrerin gelang es, den Terrier an der Auffahrtsrampe zur Schnellstraße einzufangen, wie die Polizei in einem Facebook-Post schreibt. Dort übergab sie Hund den Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg. Der Terrier war an den Hinterläufen leicht verletzt.

Entlaufener Hund in Fürth entdeckt: Autofahrer alarmieren Polizei

Über die Marke an seinem Halsband konnte die Polizei die Halterin im Tierregister finden und verständigen. Kurz darauf wurde er von seinem Frauchen abgeholt, die ihn direkt zu einem Tierarzt brachte, um seine Verletzungen behandeln zu lassen.

"Wir wünschen der kleinen Fellnase gute Besserung!", schreibt die Polizei in ihrem Post. Darunter bedanken sich viele Nutzer für den Einsatz der Autofahrerin und der Polizeibeamten.

