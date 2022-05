"Die Freiwilligen Feuerwehren sorgen für Sicherheit. Sie retten Leben und unterstützen in bedrohlichen Lagen. Um gut ausgebildete Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen in den Einsatz schicken zu können, starten die Ortswehren schon früh mit der Ausbildung", erklärt das Landratsamt Fürth.

Beim ersten Kinderfeuerwehrtag im Landkreis Fürth seien die jungen Nachwuchskräfte an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt worden. Etwa 100 Kinder aus den Kinderfeuerwehren im Landkreis im Alter von 6 – 12 Jahren nahmen demnach an dem Ausbildungstag teil.

Die jungen Feuerwehrmänner und Frauen traten laut Behörde an verschiedenen Stationen an und sammelten demzufolge bei einer Dorfrally Lösungsbuchstaben. An den 9 Stationen seien dabei verschiedenste Fertigkeiten trainiert worden, die als Feuerwehrler nützlich sind.

"So galt es an einer Station möglichst schnell verschiedene Gerätschaften so zusammenzubauen, dass am Ende ein Löschangriff nach FWDV 3 zu sehen ist. An einer anderen Station wurde der Orientierungssinn beim Geocaching trainiert.

Auch Wasser darf bei der Feuerwehr natürlich nicht fehlen. So musste an einer Station möglichst viel Wasser transportiert werden und an einer anderen, Löschwasser zu einem brennenden Haus über eine Gefahrenzone gebracht werden. Dabei konnten die Kinder spielerisch ihre Ausdauer und Teamfähigkeit trainieren", heißt es.

Gute Feuerwehrmänner und Frauen seien auch im Bereich Erste Hilfe gut ausgebildet und "so musste ein verletzter Fahrradfahrer versorgt werden". An der letzten Station galt es demnach zu löschen. "Dabei mussten mit einer Kübelspritze Symbole an einer Wand getroffen beziehungsweise ausgelöscht werden."