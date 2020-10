Maskenpflicht in Fürth: Ab Donnerstag (22. Oktober 2020) gilt die Maskenpflicht an belebten Orten in Fürth. Der Grund: Die Stadt hat am Mittwoch (21. Oktober 2020) den Corona-Warnwert der 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten.

Neben der Mundschutzpflicht treten am Donnerstag weitere Regeln in Kraft: Hier der Gesamtüberblick.

Mundschutzpflicht: Wo in Fürth muss eine Maske getragen werden?

Laut einer Allgemeinverfügung gibt es eine Maskenpflicht für folgende öffentliche Bereiche:

Bahnhofplatz

Brandenburger Straße

Dr.-Konrad-Adenauer-Anlage

Dr.-Max-Grundig-Anlage

Friedrichstraße (zwischen Moststraße und Maxstraße)

Fürther Freiheit

Grillplätze der Stadt Fürth

Gustav-Schickedanz-Straße (zwischen Rudolf-Breitseheid-Straße und Bahnhofplatz)

Gustavstraße

Hallstraße (zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Alexanderstraße)

Kohlenmarkt

Königstraße (zwischen Marktplatz und Brandenburger Straße)

Ludwig-Erhard-Straße

Marktplatz (Grüner Markt)

Maxstraße (zwischen Schwabacher Straße und Bahnhofplatz)

Obstmarkt

Rudolf-Breitseheid-Straße (zwischen Schwabacher Straße und Dr. Max-Grundig-Anlage)

Schwabacher Straße (zwischen Kohlenmarkt und Maxstraße)

Uferpromenade

Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige bis zu den Hauswänden.