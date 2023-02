Das älteste Derby Deutschlands geht in der 2. Fußball-Bundesliga in eine neue Runde. Im Flutlichtspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) treffen die SpVgg Greuther Fürth und der 1. FC Nürnberg im Sportpark Ronhof zum 270. Mal aufeinander. Neben der Brisanz durch die räumliche Nähe stehen die fränkischen Erzrivalen auch sportlich unter Zugzwang.

Sowohl Gastgeber Fürth mit 20 Punkten als auch der "Club" mit einem Zähler weniger hinken den eigenen Erwartungen massiv hinterher. "Dass da Feuer drin ist, ist mir vollkommen klar", sagte Kleeblatt-Trainer Alex Zorniger. Nürnbergs Coach Markus Weinzierl kündigte an, dass sich seine Mannschaft "zerreißen" werde.

Fürth empfängt den "Club" - es geht um viel

In der Hinrunde hatte Nürnberg - damals noch mit Trainer Robert Klauß - mit 2:0 gewonnen. Auch bei der Spielvereinigung stand mit Marc Schneider im Juli noch ein anderer Trainer als jetzt an der Seitenlinie. Diesmal heißt es also Fürths Zorniger kontra Nürnbergs Weinzierl.

Wegen der Verkehrsbehinderungen vor und nach der Begegnung wird es am Samstag im gesamten Fürther Linienverkehr voraussichtlich hohe Verspätungen und kurzfristige Umleitungen geben. Dies teilte die infra Fürth am Freitag mit. Die Behinderungen können bis in die Abendstunden bestehen.

Die infra bittet um Verständnis, dass die Mitarbeitenden vor Ort hierbei dynamisch reagieren müssen und deshalb vorab keine genauen Maßnahmen veröffentlicht werden können.

Dynamisch reagieren - Verkehrsbetrieb warnt vor Einschränkungen und Bus-Ausfällen

Wenn Fahrgäste an der Haltestelle Rathaus zwischen Buslinien und der U-Bahn umsteigen möchten, empfiehlt das Verkehrsunternehmen alternativ den Fürther Hauptbahnhof als Umsteigepunkt zu wählen. Bei Fragen steht der Kundenservice der infra allen Fahrgästen auch am Samstag telefonisch unter 9704-40 00 zur Verfügung.

Grundsätzlich werden im Bereich rund um den Sportpark Ronhof und Laubenweg frühzeitig großräumig Straßensperrungen eingerichtet. Dadurch wird zum einen die Buslinie 179 bereits ab 14.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über die Erlanger Straße und Seestraße umgeleitet. Ersatzweise werden alle Haltestellen auf der Umleitungsstrecke mitbedient, in Fahrtrichtung Großgründlach auch die NightLiner-Haltestelle Kronacher Straße.

Die Haltestellen Flurstraße, Alte Reutstraße, Stadion, Storchenstraße und Kronacher Straße (in der Kronacher Straße) können nicht bedient werden. Nach dem Spiel bedienen die Busse in stadtauswärtiger Richtung die reguläre Haltestelle Friedhof.

Mehr zu den Verkehrsbehinderungen wegen des Frankenderbys gibt es hier.