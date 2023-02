Am Samstagabend (04. Februar 2023) findet um 20.30 Uhr im Fürther Sportpark Ronhof / Thomas Sommer das Zweitligaderby zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem 1. FC Nürnberg statt. Hierdurch ist ab etwa 15.00 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet Fürth zu rechnen.

Aufgrund der Fußballbegegnung wird rund um das Stadion am Laubenweg ein Sicherheitsbereich - inklusive Haltverboten - eingerichtet. Die Grenzen des Sicherheitsbereiches bilden im Wesentlichen die Kronacher Straße, Storchenstraße, Frankenschnellweg, Erlanger Straße und die Poppenreuther Straße. Weitere Haltverbote wurden durch die Stadt Fürth unter anderem in der Mauerstraße, Alte Reutstraße sowie in Teilbereichen der König- und Kapellenstraße angeordnet.

Frankenderby steigt - Straßen gesperrt und Shuttlebusse im Einsatz

Durch die Sicherheitsmaßnahmen und die Einrichtung von Straßensperren lassen sich gewisse Einschränkungen für Anwohner nicht vermeiden. Neben dem Individualverkehr ist auch die Nutzung des ÖPNV in diesen Bereichen nur eingeschränkt möglich. Infolge des Derbys kann es im Vorfeld wie auch nach der Begegnung zu Fanmärschen im Fürther Stadtgebiet kommen. Insbesondere könnten hiervon folgende Straßenzüge betroffen sein: Kapellenstraße, Henri-Dunant-Straße, Ludwigbrücke, Erlanger Straße, Poppenreuther Straße, Laubenweg.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Einsatzkräfte sowie die Haltverbote zu beachten. Verbotswidrig abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt. Gästefans, welche mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, stehen an den U-Bahn-Haltstellen "Stadtgrenze", "Fürth Hauptbahnhof" und "Stadthalle" Shuttlebusse zur Verfügung, welche direkt zum Stadion fahren.

Gäste, welche mit dem Auto anreisen, können auf dem IKEA-Großparkplatz parken und von dort den Fußweg zum Stadion nutzen. Nach dem Spiel fahren Shuttlebusse von der Alten Reutstraße zur U-Bahnhaltestelle "Stadtgrenze".