Oberasbach vor 1 Stunde

Viel zu tun für die Feuerwehr

Sieben Mülltonnen brennen in einer Nacht: Polizei sucht nach möglichem Serien-Brandstifter

Unbekannte setzten am frühen Sonntagmorgen mehrere Mülltonnen in Brand. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ist etwa ein Serientäter am Werk?